المدينة المنورة 22 شعبان 1441هـ الموافق 15 أبريل 2020م واسعقد مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد القحطاني‬ اليوم اجتماعاً عن بُعد ‏بالقيادات التعليمية والإدارية، جرى خلاله استعراض خطة منظومة التعليم الموحدة بالمحافظة، ومناقشة الإحصائيات وفرص التحسين، وجهود الإدارة خلال فترة تعليق الحضور لمقر العمل.‏ وبيّن مدير تعليم المهد محمد القحطاني أن الاجتماع يأتي استمراراً لمتابعة العمل عن بُعد، والاطمئنان على إيصال الرسالة التعليمية لجميع الطلاب والطالبات في منازلهم بصورة متكاملة طوال اليوم من خلال بثّ الدروس لجميع المراحل الدراسية للتعليم عن بُعد عبر القنوات الإلكترونية التي حددتها الوزارة.// انتهى //10:58ت م0041