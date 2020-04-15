مكة المكرمة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسشدد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية في مقر سكن العاملين في الحرمين الشريفين.وأكد معاليه الحرص على سلامة عمالة الحرمين الشريفين, وتوفير سبل الراحة لهم كافة , وجميع احتياجاتهم اليومية, وهم في مكانهم آمنين مطمئنين.وأوضح أن ذلك واجب ديني علينا جميعًا, وامتثالا لما تقوم به قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- تجاه المواطنين والمقيمين لحفظ النفس وسلامتها.// انتهى //12:26ت م0055