صبيا 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا , توزيع أكثر من 700 سلة غذائية ، على الأسر المستفيدة من خدماتها وذلك ضمن البرامج الاجتماعية التي تنفذها الجمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يحي بن مسدف الحامظي، أن الجمعية قامت بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية والنوادي الاجتماعية والفرق التطوعية بإيصال تلك السلال للأسر المستفيدة في منازلهم في "21" قرية تابعة للمركز , سعياً لتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من المواد الغذائية وسد احتياجاتهم وتجنيبهم عناء الذهاب للجمعية للحصول على مخصصاتهم من السلال الغذائية.// انتهى//12:27ت م0056