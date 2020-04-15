تونس 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 ابريل 2020 م واسكتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس التونسي قيس سعيّد مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتم خلاله بحث العلاقات بين البلدين واستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم تونس في مواجهة جائحة كورونا العالمية.وتناولت مصادقة مجلس الوزراء على عدد من المراسيم التي تضمنت إجراءات استثنائية متعلقة بجابهة وباء "كورونا"، من بينها إقرار الاقتطاع من أجور الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وفرض خطايا مالية لكل من يخالف الحجر الصحي العام، إلى أجانب إجراءات اقتصادية أخرى.وتابعت صحف الأربعاء في الشأن المغاربي، التطورات الميدانية في الأراضي الليبية، وإعلان القوات الموالية لحكومة الوفاق سيطرتها على بعض المناطق، وذلك على إثر معارك مع قوات الجيش الليبي.ولفتت إلى إعلان الجيش الجزائري، قضاءه على ثلاثة عناصر إرهابية غرب العاصمة.وأشارت الصحف إلى إطلاق عملية عسكرية في العراق ضد بقايا تنظيم داعش الإرهابي.وتحدثت صحف تونس دوليا، عن دعوة عدة شخصيات حكومية ومدنية أوروبية لإطلاق اقتصاد صديق للبيئة بعد "كورونا"، وإعراب واشنطن عن استعدادها لإرسال مساعدات طبية لموسكو من أجل مساعدتها في مقاومة انتشار فيروس "كورونا".// انتهى //12:55ت م0062