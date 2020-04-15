الباحة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .// انتهى //13:00ت م0064