الجزائر 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على تأكيدات قائد أركان الجيش الجزائري اللواء سعيد شنقريحة أمس جاهزية الجيش الجزائري للتصدي بكل إمكانياته لفيروس كورونا المستجد، من أجل الشعب الجزائري وسلامته.وتناقلت تطمينات وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أمس من أن تطور وباء كورونا بالجزائر يشهد استقراراً، مشيرا إلى أن البلاد تخطت مرحلة الوضعية الصعب الذي مرت به في بداية انتشار الفيروس.ولفتت إلى أن عدد الإصابات بالوباء حتى أمس وصلت إلى 2070 إصابة مؤكدة وارتفاع عدد الوفيات إلى 326 حالة.وأشارت صحف الأربعاء إلى توجه الحكومة التونسية الى تمديد العمل بالحجر الصحي العام في البلاد حتى الثالث من شهر مايو المقبل من أجل الحد من تفشي الوباء.// انتهى //13:01ت م0065