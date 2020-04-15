لندن 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسأجرى وزير الخارجية البريطاني دومينك راب ،اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الباكستاني شاه محمود قریشي.وجرى خلال الاتصال مناقشة التنسيق المشترك لإعادة الرعايا البريطانيين العالقين في باكستنان في ظل ظروف الإغلاق المصاحبة لجهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتفقا على مواصلة العمل لإستكمال العملية من خلال تسيير رحلات خاصة بعد توقف معظم السفريات التجارية.// انتهى //13:03ت م0066