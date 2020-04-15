سياسي / وزير الخارجية البريطاني يبحث هاتفياً مع نظيره الباكستاني التنسيق المشترك لإعادة الرعايا البريطانيين
الأربعاء 1441/8/22 هـ الموافق 2020/04/15 م واس
لندن 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس
أجرى وزير الخارجية البريطاني دومينك راب ،اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الباكستاني شاه محمود قریشي.
وجرى خلال الاتصال مناقشة التنسيق المشترك لإعادة الرعايا البريطانيين العالقين في باكستنان في ظل ظروف الإغلاق المصاحبة لجهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتفقا على مواصلة العمل لإستكمال العملية من خلال تسيير رحلات خاصة بعد توقف معظم السفريات التجارية.
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