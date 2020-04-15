نيروبي 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسأعلنت اليابان تخصيص مساعدات بمبلغ 7.5 مليون دولار لدعم أنشطة برنامج الغذاء العالمي الخاص بتقديم مساعدات للسكان المتضررين من الجراد الصحراوي في شرق إفريقيا، لافتة إلى أن هذا الدعم المالي سيوزع على كينيا بـ 3.6 مليون دولار والصومال 3.1 مليون دولار وجيبوتي 800 ألف دولار ، بحسب مصادر إعلامية محلية.وأضافت المصادر، أن هذا التمويل سيساعد على ضمان عمليات توزيع الأغذية وتوفير دعم الغذاء للمناطق المنكوبة، وتعزيز قدرات صغار الفلاحين في الدول الثلاثة المستفيدة على التكيف مع الظروف الراهنة.وحسب معطيات برنامج الغذاء العالمي، فإن أكثر من 13 مليون شخص في شرق أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الصدمات المناخية والصراعات، فضلا عن الأضرار الناجمة عن أسراب الجراد الصحراوي التي تهاجم هذه المنطقة.// انتهى //13:05ت م0068