اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 195ر0 %
الأربعاء 1441/8/22 هـ الموافق 2020/04/15 م واس
مسقط 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 50ر3595 نقطة منخفضًا بـ 04ر7 نقطة وبنسبة 195ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 54ر3602 نقطة.
وقد بلغت قيمة التداول 1.167.601 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 1.182.037 ريالًا عمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 105ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 34ر18 مليار ريال عماني.
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13:58ت م
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