مسقط 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 50ر3595 نقطة منخفضًا بـ 04ر7 نقطة وبنسبة 195ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 54ر3602 نقطة.وقد بلغت قيمة التداول 1.167.601 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 1.182.037 ريالًا عمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 105ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 34ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:58ت م0082