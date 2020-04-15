الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأنهت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية المرحلة الثانية من مبادرة "خلك في البيت وازهلها" التي أطلقتها الجمعية في نهاية مارس الماضي للوقاية من فايروس كورونا، وبدأت المرحلة الثالثة اليوم بتوزيع السلال الغذائية والأدوية والاحتياجات المنزلية وسداد الإيجار وفواتير الكهرباء والماء والاتصالات، وبث نشرات توعوية لمستفيدي الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية للبقاء في منازلهم والالتزام بالإرشادات التي تصدر من الجهات الحكومية.وأوضح نائب رئيس الجمعية فهد المطوع أن مساهمة العديد من نجوم كرة القدم السعودية والمنتسبين للوسط الرياضي، فاقت التوقعات بعد أن سارعوا لتلبية احتياجات 165 أسرة.وبين أن المرحلة الثالثة انطلقت اليوم بعد أن شهدت المرحلتان الأولى والثانية إقامة دورتين (عن بعد) لأكثر من 500 مستفيد، وهما دورة إدارة الحملات الإعلامية والتوعوية، ودورة قيادة الحياة.وكشف المطوع أنهم بصدد الانتهاء من تجهيز حملة قبل شهر رمضان، بعد أن وضعت لها خطة تتماشى مع الإجراءات والضوابط الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //13:58ت م0083