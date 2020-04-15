بريدة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم ، -عبر الاتصال المرئي- حملة وقف طموح يتيم ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، بمشاركة مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق ، ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء عبدالرحمن بن محمد البليهي , كما اطمأن سموه على وضع وحالة أبنائه الأيتام من جمعية أبناء.ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بهم جميعاً ، معبراً عن شكره للجهود التي تبذلها إدارة الجمعية والإنجازات التي حققتها في رعاية الأيتام خلال العام الماضي 2019 ، مشيداً بالمؤشرات الإحصائية التي تؤكد تصاعد مستوى الأداء في خدمات وبرامج الجمعية المقدمة لرعاية الأيتام على مستوى المنطقة ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة هذه الفئة الهامة في المجتمع ، وتحقيق تطلعات القيادة أيدها الله في بذلها ودعمها مثل هذه الجمعيات التي تقدم خدماتها للأيتام وأسرهم.واستعرض اللقاء مراحل تنفيذ حملة وقف طموح يتيم ، الذي حرصت عليه الجمعية نظراً لتزايد الإقبال من الأيتام على المركز ، التي جاءت فكرة بنائه على أرض بمساحة ٤٥٠٠ متر مربع ، لتكون معلماً تربوياً وتعليمياً وثقافياً للأيتام بطاقة استيعابيه لأكثر من ٥٠٠ يتيم بتكلفه اجمالية بلغت ١١ مليون ريال.ويحتوي المبنى على ٢٠ قاعة تعليمية ، ومقرأة قرآن ، ومكتبة تعليمية ، ومعامل حاسوب ، وعدد من المواهب والأنشطة وقاعات التدريب ، و٣ ملاعب بمساحة ٢٠٠٠ متر مربع ، وصالة رياضية بمساحة ٢٥٠ مترا مربعا ، وقاعة احتفالات بمساحة ٨٠٠ متر ، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والإرشادية.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء عبدالرحمن بن محمد البليهي أن مكان مشروع مركز طموح في موقع استراتيجي متوسطاً مدينة بريدة ، بالقرب من طريقي الملك عبدالله والملك فهد في حي الصفراء ، وعلى أربعة شوارع، مقدماً شكر وامتنان أعضاء المجلس ومستفيدي جمعية أبناء كافة لسمو أمير منطقة القصيم على مستوى الدعم الذي تحظى به الجمعية التي أثمرت في تحقيق هذه الإنجازات بفضل الله ثم بفضل اهتمام سموه ودعمه المستمر لتمكين الأيتام وأسرهم في المنطقة.يذكر أن مركز طموح يعد أول مركز تعليمي تربوي للأيتام في المملكة تخرج منه آلاف من الأيتام خلال مسيرة ربع قرن ، حيث كان تأسيسه عام ١٤١٦هـ ، وما زال حتى هذا اليوم يواصل نشاطه وبرامجه.// انتهى //14:40ت م0092