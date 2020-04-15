بيروت 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسالتقى وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي اليوم في بيروت بسفيرة إيطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومبارديير، وبحث معها العلاقات اللبنانية الإيطالية والتدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبادل الخبرات في هذا السياق.كما التقى الوزير فهمي بالمنسّق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، وبحث معه مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة اللبنانية، لاسيما جهود الحكومة الحالية بنهضة البلد في ظل تفشي وباء كورونا.// انتهى //15:54ت م0115