عرعر 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، إلكترونيا عبر الإتصال المرئي فعاليات الحملة التوعوية بأهمية السلامة المنزلية التي تنفذها ينظمها الدفاع المدني بالمنطقة، تحت شعار "سلامتك بمنزلك غايتنا" , خلال فترة منع التجول، في إطار العمل الوقائي ضد انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19".وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين شرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، وتوخي الحذر من الأخطار .كما تتضمن الحملة التأكيد على أهمية توفير وسائل السلامة كاشف الدخان وطفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية ، والاهتمام بوضع خطة لإخلاء المنزل عند استشعار الخطر ، وتحذر من مخاطر الكهرباء وشواحن الجوال ومخاطر الغاز وأهمية إغلاق مصدره فور الانتهاء من عملية الطهي .وأكد سمو ه دعم إمارة المنطقة لهذه الحملة التوعوية المهمة ، داعيا المواطنين والمقيمين بالتقيد بوسائل السلامة الوقائيه في منازلهم ومركباتهم وارشاد الاطفال للاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية وعدم التعرض للخماطر المحتمله متمنياً التوفيق للجميع ، موجها سموه شكره للمديرية العامة للدفاع المدني وما يقومون به من دور مهم في حماية المجتمع وفق توجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله.// انتهى //16:31ت م0125