الخرطوم 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، منخفضاً عند 17052.46 نقطة.وانخفض حجم التداول اليوم مقارنة بتاولات امس من 544,804,757 جنيه إلى 133,274,684 جنيها، بنسبة 75%.وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 1,079,800 ورقة إلى 266,666 ورقة مالية، وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 141 صفقة إلى 128 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 9%.// انتهى //16:34ت م0127