اقتصادي / مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق منخفضاً
الأربعاء 1441/8/22 هـ الموافق 2020/04/15 م واس
الخرطوم 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، منخفضاً عند 17052.46 نقطة.
وانخفض حجم التداول اليوم مقارنة بتاولات امس من 544,804,757 جنيه إلى 133,274,684 جنيها، بنسبة 75%.
وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 1,079,800 ورقة إلى 266,666 ورقة مالية، وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 141 صفقة إلى 128 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 9%.
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