الخرطوم 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واستسلمت السودان اليوم بمطار الخرطوم الدولي الدفعة الثانية من المواد والمعدات الطبية المقدمة من الصين للسودان لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، تحتوي على معدات لأخذ ونقل العينات المعملية "أطقم فحص معملي"، ووسائل الحماية الشخصية، وملابس واقية للكوادر المعالجة، وكمامات وقفازات طبية، إضافة لأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة قياس درجة الحرارة.وأكد السفير الصيني لدى السودان ماشين مين في كلمة له أن الشعوب تواجه عدواً مشتركاً وهو "كوفيد 19"، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في المجال الصحي لمكافحة الوباء واحتوائه، وذلك لتعزيز السياسات الدولية وتقوية الإجراءات التنسيقية للسيطرة على الوباء.بدوره، أوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية صديق عبدالعزيز أن الدعم الطبي المقدم لمواجهة الجائحة يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في هذا الوقت، معرباً عن أمله في استمرار مثل هذه الشراكات حتى بعد انحسار الجائحة.يذكر أن حالات الإصابة بالمرض في السودان بلغت 32 حالة و 5 وفيات وما يفوق 270 حالة اشتباه.// انتهى //17:41ت م0153