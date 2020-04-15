بروكسل 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واساتخذ الاتحاد الأوروبي اليوم خطوات إضافية لحماية السمات الرئيسية للنظام التجاري متعدد الأطراف.وأعطى المجلس الأوروبي الضوء الأخضر لترتيب التحكيم المؤقت للاستئناف متعدد الأطراف، وهو نظام جديد سيسمح للاتحاد الأوروبي - مع أعضاء آخرين مشاركين في منظمة التجارة العالمية - بالتغلب على الشلل الحالي لهيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية وحلّ خلافات التجارة فيما بينهم.وقال بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل: إن الترتيب الجديد مؤقت ، ويستند إلى المادة 25 من منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات.ويقدم الترتيب السمات الرئيسية لنظام الاستئناف لمنظمة التجارة العالمية، ويمكّن الأعضاء المشاركين من الاستفادة من حلّ ملزم للنزاعات التجارية، ولهم الحق في مراجعة الاستئنافات المستقلة والنزيهة لتقارير الفريق، كما هو الحال في نظام منظمة التجارة العالمية.وأوضح المجلس الأوروبي أن الغرض من ترتيب تحكيم الاستئناف هو أن يكون ترتيبا مؤقتا ، حيث لا يزال الاتحاد ملتزماً بالعمل مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لإيجاد حل دائم وعاجل لشلل هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية.ويرى الاتحاد الأوروبي أن ترتيبه المؤقت الجديد مفتوح أمام أي عضو في منظمة التجارة العالمية للانضمام ، وسيصبح جاهزًا بعد إخطاره لهيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية والمتوقع في الأسابيع القادمة.// انتهى //17:41ت م0154