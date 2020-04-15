الدمام 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس‏ ‏ ‏أكمل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية متمثلاً في إدارة المسؤولية الاجتماعية تأهيل وتجهيز عدد من الغرف في 9 مراكز إيواء بالمنطقة الشرقية لاستخدامها للحجر الصحي .وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل أن الفرع يواصل جهوده الاحترازية في جميع الدور الإيوائية بالمنطقة وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع الإصابة بفايروس كورونا المستجد COVID19 وانتشاره ، وذلك انطلاقاً من الحرص على سلامة المستفيدين النزلاء بتلك الدور .وبين المقبل أن تجهيز الغرف الإيوائية يأتي في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلادنا الغالية ودول العالم ، منوهاً بجهود إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة للمبادرة في تجهيز غرف عزل خاصة في هذه الدور، بجهود مسؤولي جميع الفروع في كافة المحافظات بالمنطقة وما يبذلونه لخدمة المستفيدين ومن يعمل عن بُعد منهم .من جانبه عبر مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية خالد بن أحمد العبيد عن سعادته بالانتهاء من تأهيل غرف خاصة في دور الإيواء في وقت قياسي لم يتجاوز أسبوعين عمل ، حيث تم توفير الأجهزة الكهربائية المطلوبة والمعدات والأجهزة الطبية ذات الجودة العالية وذلك للمساهمة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من هذه الجائحة ، لافتا النظر إلى أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تهدف إلى المساهمة الفاعلة ونشر قيم التعاون والتكاتف مع جميع الجهات وأفراد المجتمع المتضررين .// انتهى //17:48ت م0156