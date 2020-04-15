القطيف 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسأطلقت جمعية القطيف الخيرية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعها السنوي "السلة الرمضانية"، والذي يهدف إلى مساعدة الأيتام والأسر المحتاجة في تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك ، والتي يبلغ قيمتها 200 ريال .و أوضح رئيس الجمعية المهندس منير القطري أن إجمالي قيمة المشروع يُقدر بـ 400 ألف ريال ،يستفيد منه 2000 مستفيد ومستفيدة ضمن 1200 أسرة .وأهاب رئيس الجمعية بالمحسنين وأهل الخير للمساهمة في دعم المشروع الذي يأتي ضمن أنشطة الجمعية لتلبية احتياجات المستفيدين خلال الشهر الفضيل ، إسهامًا منهم في توطيد وتعزيز روح التكافل الاجتماعي سائلاً الله أن يتقبّل أعمالهم ، مبيناً أنه يمكن للراغبين في دعم السلة الرمضانية التي يبلغ قيمتها 200 ريال من خلال مكتب الجمعية بحي القلعة أو بالإيداع البنكي في حسابات الجمعية .// انتهى //18:12ت م0165