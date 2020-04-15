اجتماعي/ خيرية القطيف تُطلق مشروع "السلة الرمضانية "
الأربعاء 1441/8/22 هـ الموافق 2020/04/15 م واس
القطيف 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس
أطلقت جمعية القطيف الخيرية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعها السنوي "السلة الرمضانية"، والذي يهدف إلى مساعدة الأيتام والأسر المحتاجة في تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك ، والتي يبلغ قيمتها 200 ريال .
و أوضح رئيس الجمعية المهندس منير القطري أن إجمالي قيمة المشروع يُقدر بـ 400 ألف ريال ،يستفيد منه 2000 مستفيد ومستفيدة ضمن 1200 أسرة .
وأهاب رئيس الجمعية بالمحسنين وأهل الخير للمساهمة في دعم المشروع الذي يأتي ضمن أنشطة الجمعية لتلبية احتياجات المستفيدين خلال الشهر الفضيل ، إسهامًا منهم في توطيد وتعزيز روح التكافل الاجتماعي سائلاً الله أن يتقبّل أعمالهم ، مبيناً أنه يمكن للراغبين في دعم السلة الرمضانية التي يبلغ قيمتها 200 ريال من خلال مكتب الجمعية بحي القلعة أو بالإيداع البنكي في حسابات الجمعية .
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18:12ت م
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