عام / حملات مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء محافظة الوجه
الأربعاء 1441/8/22 هـ الموافق 2020/04/15 م واس
الوجه 22 شعبان 1441 ه الموافق 15 آبريل 2020 م واس
نفذ مكتب العمل بمحافظة الوجه التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام الماضية حملات تفتيشية مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء المحافظة ، للتأكد من اتباع الشروط والتدابير والاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا " وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واستهدفت الحملات التفتيشية التي ينفذها المكتب جميع المنشآت التجارية ، لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
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19:42ت م
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