جدة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأشادت منظمة التعاون الإسلامي بكفاءة أجهزة الأمن في جمهورية مصر العربية الشقيقة ، ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة عبر الإطاحة بعناصر إرهابية كانت تخطط لأعمال تخريبية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.وتقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتوريوسف بن أحمد العثيمين ، بخالص تعازيه ومواساته للحكومة المصرية ولأسرة رجل الأمن الذي قتل في تلك العملية متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.وأكد معاليه وقوف المنظمة مع جمهورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف وفيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها.// انتهى //19:43ت م0180