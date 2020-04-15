عمّان 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، في اتصال هاتفي مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا وانعكاساتها.وأكد الوزيران خلال الاتصال، التضامن المطلق بين البلدين في مواجهة الجائحة واستمرار التعاون في التصدي لها ومعالجة تبعاتها.كما استعرض الوزيران التطورات الإقليمية في سياق التنسيق المستمر الذي كرسته قيادتا البلدين نهجاً مؤسساتياً في علاقاتهما الاستراتيجية خدمة للمصالح المشتركة وبما يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنطقة.كما بحث الوزير الأردني في اتصال هاتفي ، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تنسيق الجهود في مواجهة الجائحة.وأكد الوزيران التعاون الكامل والتنسيق المنهجي بين البلدين في جميع المجالات، كما بحثا المستجدات في المنطقة والعمل المشترك لحل الأزمات الإقليمية وخدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية.// انتهى //19:51ت م0184