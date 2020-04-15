لندن 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 761 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد ضحايا المرض في البلاد إلى 12 ألفاً و868 شخصاً.وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر صحفي ضمن سلسلة التنوير اليومي الذي تعقده الحكومة أن السلطات لن ترفع حالة الإغلاق التام إلى أن يتم التأكد من سلامة الإجراء حفاظاً على الأرواح، مشيراً إلى أن هناك إجراءات جديدة لدعم القطاع الصحي ومؤسسات الرعاية الإجتماعية وفي مقدمتها توفير آلاف الوظائف الجديدة، إضافة إلى إطلاق برنامج مبسط لمتابعة حالات الإصابة بالمرض.ولفت المسؤول البريطاني النظر إلى أن استقرار عدد الضحايا والإصابات يؤكد أن سياسة الإغلاق التام باتت تؤتي ثمارها، داعياً المواطنين إلى الاستمرار في اتباع الإرشادات الرسمية إلى حين انجلاء الأزمة.// انتهى //19:52ت م0186