الأمم المتحدة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عن قلقها الكبير حيال تصعيد العنف المستمر في ليبيا، خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى القتال تسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين مما يهدد بحدوث موجة نزوح جديدة.وأشارت بعثة الأونسميل في بيان نشرته اليوم، إلى ادّعاءات، ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إذا ثبتت صحتها لتعلقها بتقارير تفيد بهجمات تستهدف المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح أكثر من 400 سجين دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق.وأدانت البعثة في بيانها القصف العشوائي الذي استهدف طرابلس بصواريخ سقط الكثير منها على الأحياء المدنية مما تسبب بحدوث إصابات.ودعت البعثة جميع أطراف النزاع إلى خفض التصعيد ولجم التحريض واحترام الدعوات المتكررة التي أطلقها الأمين العام والشركاء الدوليون للتوصل إلى هدنة إنسانية، محذرة من أن الأعمال الانتقامية ستفضي إلى المزيد من التصعيد في النزاع، وستؤدي إلى دائرة انتقام تهدد النسيج الاجتماعي في ليبيا.// انتهى //19:53ت م0187