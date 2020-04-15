المنامة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم اتصالاً هاتفيًا مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف.وجرى خلال الاتصال بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك، والجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الخليجي المشترك في هذا المجال الحيوي.// انتهى //19:55ت م0188