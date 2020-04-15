أديس أبابا 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا إلى أكثر 16 ألف حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 875 حالة فيما وصل عدد المتعافين إلى 3 آلاف و 142 شخصًا.وأفاد بيان صادر من المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم أن حالات الوفيات بلغت 666 حالة في دول شمال إفريقيا و 96 في غرب إفريقيا و 43 حالة في دول وسط إفريقيا و 37 حالة في دول جنوب إفريقيا و 33 في جنوب شرق إفريقيا.// انتهى //21:00ت م0209