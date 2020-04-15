رام الله 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم إلى 37 حالة وفاة.ونشرت الخارجية إحصائية حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس "كورونا" بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم والتي وصلت إلى 37حالة وفاة، وإصابة 760 وتماثل 196 للشفاء.// انتهى //21:02ت م0210