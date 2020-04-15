بغداد 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 1415 إصابة، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توزعت على محافظات: بغداد والبصرة والسليمانية وبابل وكربلاء وذي قار.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع عدد الوفيات إلى 79 حالة.كماسُجلت 46 حالة شفاء تام جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 812حالة، كما فُحصت 698 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المفحوصين إلى 46135 شخصاً.// انتهى //21:02ت م0211