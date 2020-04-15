سكاكا 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء ، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، للتخفيف من الآثار المترتبة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص .وقال سموه :إن موافقته - أيده الله - على هذه المبادرات تأتي امتداداً لأوامره الكريمة السابقة التي توالت منذ بداية أزمة كورونا، ليستفيد منها جميع المواطنين والمواطنات ، وخاصة من هم في القطاع الخاص لكي لا يفقدون وظائفهم ويستطيعون تسيير أمور حياتهم الاجتماعية والأسرية ، والعمل على تماسك الاقتصاد الوطني ممثلاً بالقطاع الخاص .وأكد سمو نائب أمير منطقة الجوف أن ذلك يؤكد أيضاً حرص القيادة الرشيدة على استمرار أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون رافداً لاقتصاد بلادنا المتين سواء من خلال أزمة كورونا أو ما بعدها , داعياً سموه الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لمواصلة مسيرة الخير والنماء ، وأن يرفع الوباء عن الجميع.// انتهى //21:04ت م0212