الدوادمي 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسشرعت جمعية البر الخيرية بمحافظة الدوادمي في توزيع السلة الرمضانية لهذا العام على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمسجلين لديها .وشملت السلال الرمضانية الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية التي تحتاجها الأسرة في الشهر الفضيل ، بهدف مساعدة الأسر المسجلة لدى الجمعية ، وإسهاماً من الجمعية في توطيد وتعزيز روح التكافل الاجتماعي , وضمن أنشطة الجمعية الخيرية التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك.ودعت الجمعية أهل الخير والموسرين للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة المحتاجين من الأرامل وأسر السجناء والأشخاص ذوي الإعاقة والمطلقات والفئات المحتاجة التي تسكن في نطاق خدمات الجمعية.// انتهى //21:08ت م0214