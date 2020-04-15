جدة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسغادر 254 معتمراً باكستانياً اليوم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مدينة لاهور في باكستان وذلك خلال رحلة خاصة من قبل الخطوط الجوية السعودية SV-3734.وأعرب السفير الباكستاني رجا علي إعجاز والقنصل العام خالد مجيد عن خالص امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على كرم الضيافة والمعاملة الحسنة الطيبة المقدمة للمعتمرين الباكستانيين.وقدم المعتمرون المغادرون شكرهم إلى وزارة الحج والعمرة على إجراءاتها بتوفير الإقامة والإعاشة والترتيبات الطبية المناسبة لهم أثناء إقامتهم في المملكة على خلفية الاحترازات والتدابير المتبعة ذات العلاقة بجائحة كورونا، مشيدين بجهود الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية السعودية.يذكر أن ما يقارب 474 من المعتمرين الباكستانيين كانوا عالقين في المملكة العربية السعودية بسبب إلغاء الرحلات الجوية الدولية، وبموجب ترتيبات خاصة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، رُتبت رحلتان خاصتان لنقل المعتمرين إلى باكستان، وستغادر الرحلة الثانية الخاصة التي تنقل ما تبقى من المعتمرين الباكستانيين من جدة إلى مدينة مولتان الباكستانية غداً بإذن الله تعالى.// انتهى //21:10ت م0216