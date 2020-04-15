عمّان 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأصدرت الحكومة الأردنية أمر دفاع متعلق باتخاذ إجراءات لحماية الصحة العامة، وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم " إن القرار صدر لتعلقه بسيادة القانون وارتباطه بصحة وسلامة المواطنين الأردنيين، وأن هناك فرق بين ممارسة حرية الرأي والتعبير المصانة وفق أحكام الدستور، ومخالفة أحكام القوانين، كالتحريض على مخالفة أوامر الدفاع، أو نشر الإشاعات وخصوصيات المرضى".وبين أن هناك بعض المواطنين الأردنيين الذي قاموا بنشر العدوى بصورة متعمدة بين الآخرين، وهم يعلمون أنهم مصابون، وهذا الأمر سنعاقب عليه بشدة.// انتهى //21:19ت م0219