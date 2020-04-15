الرباط 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسشرعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" اليوم في بث مجموعة من مقاطع الفيديو حول موضوعات التراث الثقافي، وذلك في إطار مبادرة "بيت الإيسيسكو الرقمي"، وبرنامج "الثقافة عن بُعد"، التي يقدم فيها خبراء مختصون برامج تكوينية في مجال حماية التراث الثقافي، وطرق تثمينه والمحافظة عليه، خصوصًا في وقت الأزمات.وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن هذه البرامج تتعلق بتكوين وبناء القدرات عن بُعد لفائدة الأطر العاملة في مجالات التراث، وتعميم الفائدة على الجمهور العام، عبر نشر هذه المقاطع في الموقع الإلكتروني للمنظمة، وذلك ضمن مبادراتها لدعم جهود الدول الأعضاء، وجهات الاختصاص في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وإيجاد الحلول البديلة لضمان استدامة العمل التربوي والعلمي والثقافي الذي تنهض به.وتتضمن البرامج التكوينية المعنية، المبادئ العامة لتوثيق عناصر التراث غير المادي وقوائم الجرد الوطنية، و إدارة المتاحف في العالم الإسلامي، وتوثيق التراث الثقافي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم إدارة المخاطر والأزمات والكوارث في المواقع التراثية والمتاحف، و تقنيات تسجيل المواقع والمعالم التراثية على قائمتي التراث في العالم الإسلامي والتراث العالمي، إضافة إلى تأهيل الحرف اليدوية المهددة بالاندثار، وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.// انتهى //21:25ت م0220