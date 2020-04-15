أحد المسارحة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسدشنت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة اليوم فعاليات حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا"، وذلك بمختلف أرجاء المحافظة.وتضمنت الحملة توزيع المنشورات التعريفية التوعوية عن "السلامة المنزلية" باﻹضافة إلى نشر رسائل تعريفية وتوعوية بأهمية توفير وسائل السلامة بالمنزل، والطرق الصحيحة لكيفية التعامل مع الحوادث المنزلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة والوسائل الإعلامية الأخرى.// انتهى //22:47ت م0240