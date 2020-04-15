رفحاء 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسرصدت "واس" الخطة التي تنفذها بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية في أعمال تطهير وتعقيم للطرقات الرئيسة والفرعية والميادين، وذلك في إطار خطتها الشاملة التي تستهدف تحقيق مستويات عليا من الإصحاح البيئي في جميع أرجاء المحافظة، مستخدمةً في التعقيم الكانسات الآلية وسيارات الغسيل وأجهزة الرذاذ والضباب الحراري والأسطوانات الظهرية.وأوضح لـ"واس" رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد الوردة أن عمليات التعقيم والتطهير شاملة الأحياء والشوارع والمرافق العامة والمراكز التجارية ومحلات بيع الغاز والصرافات الآلية إضافةً إلى أعمال الرش والنظافة، واتخاذ أعلى معايير إجراءات السلامة الصحية.// انتهى //22:48ت م0241