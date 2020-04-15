أملج 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسأطلقت جمعية روافد الخيرية الفرعية بالنصبة التابعة لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج اليوم حملة توزيع "السلة الرمضانية" وذلك ضمن مبادرات "يداً بيد" التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.وأوضح رئيس الجمعية سالم صويلح الفايدي أن الحملة تهدف إلى توزيع 667 سلة غذائية على الأسر التي ترعاها الجمعية بالنصبة والقرص كمساهمة من الجمعية في تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك بمعدل 95 سلة لكل يوم من أيام الحملة التي تستمر لمدة أسبوع ، بالإضافة لتوزيع 60 سلة على المقيمين الذي تأثروا جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.// انتهى //22:49ت م0242