القاهرة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بالكفاءة العالية لقوات الأمن المصري في التصدي للخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة والقضاء على عناصرها كافة، مؤكدًا أن هذه الضربة الاستباقية نجحت في إحباط العمليات الإرهابية الجبانة التي كانت تُخطط لها هذه الخلية الإرهابية خلال احتفالات أقباط مصر.وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً فى بيان له اليوم الدور البطولي الذي تقوم به قوات الأمن المصري في الحفاظ على أمن وسلامة مصر والمصريين، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ودعمها في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر في شهداء قوات الأمن المصري في هذه العملية البطولية، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.//انتهى//22:50ت م0244