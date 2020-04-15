فيفا 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية " واس " اليوم الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين في محافظة فيفا بتنفيذ قرار منع التجول من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة صباحا ، الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".ووثقت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية وجود القطاعات الأمنية وحضورها الأمني الكثيف من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، وانتشار منسوبي دوريات الأمن والمرور والشرطة والجهات العسكرية من ضباط وأفراد لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لقرار منع التجول، الذي يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية .يشار إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية تأتي انطلاقا من جهود الدولة - أيدها الله - لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد لاحتوائه والحد من تداعياته، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع وتوفير أعلى معايير الوقاية للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.// انتهى //22:53ت م0245