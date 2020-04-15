حائل 22 شعبان 1441هالموافق 15 أبريل 2020 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بأن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" بسداد مستحقات القطاع الخاص بخمسين مليار لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة.وقال سمو نائب أمير منطقة حائل بأن الأمر الملكي الكريم بالموافقة على سداد مستحقات القطاع الخاص بخمسين مليار لعدد من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص يبين مدى الحرص والدعم من القيادة الحكيمة تجاه القطاع الخاص استباقاً لما ماقد تحدثه تداعيات القرارات الاحترازية للقطاعات الخاص وانعكاساته السلبية على قطاع الأعمال والقوى العاملة وعلى الاقتصاد السعودي.وأعرب سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" على الأمر الملكي الكريم وعلى ما تقدمه المملكة للمواطن والمقيم المقيم للوقوف معه في ظل الأزمة العالمية الاقتصادية الراهنة التي خلفتها تداعيات التصدي للوباء العالمي فيروس كورونا.// انتهى //22:53ت م0246