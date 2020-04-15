الريث 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسدشنت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الريث اليوم فعاليات الحملة التوعوية بأهمية السلامة المنزلية التي تنفذها الإدارة تحت شعار "سلامتك بمنزلك غايتنا" وذلك بمختلف شوارع المحافظة.ووزعت دوريات السلامة خلال الحملة المنشورات التعريفية والتوعوية عن "السلامة المنزلية" على الجميع، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية عن الحملة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة والوسائل الإعلامية الأخرى.وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين شرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، وتوخي الحذر من الأخطار .// انتهى //22:58ت م0248