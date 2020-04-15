بريدة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة بريدة " أبناء" مبلغ (١٠٨٤٠٠) ريال في حساب المستفيدين من الجمعية من الأيتام والأرامل موزعة على (١٦) أسرة، الذي يمثل الإيجار للربع الأول لعام 2020م من برنامج "سكنى"، حيث يبلغ العدد الكلي للمستفيدين (64) يتيماً ويتيمة وأرملة .وأوضح مدير إدارة الرعاية والبرامج التنموية بالجمعية عبدالله بن عبدالرحمن الجعيثن أن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات رعوية متكاملة، حيث يضع من ضمن أهدافه مساندة المستفيدين والتخفيف من التزاماتهم المادية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير حياة كريمة لليتيم وأسرته ، مشيراً إلى أن الجمعية أنفقت على برنامج سكنى خلال العام الماضي قرابة المليون ريال، استفاد منها قرابة الثلاثمئة يتيم وأسرهم.// انتهى //22:58ت م0249