الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض تقرير أمانة المنطقة وجهودها في تسخير الإمكانات واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للتعامل مع جائحة فايروس كورونا المستجد.ورصد التقرير المهام والأعمال الميدانية منذ بداية الجائحة وحتى تاريخ 18 / 8 / 1441هـ، ومنها تعقيم الشوراعوالأرصفة وأجهزة الصراف الآلي وافتتاح سوق مؤقت للخضار والفاكهة شرق حراج بن قاسم.وثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن جهود سمو أمين منطقة الرياض ومنسوبي الأمانة كافة، على مابذلوه ، منوهاً سموه بتطلع الجميع إلى المزيد لخدمة هذا الوطن الغالي في محاصرة هذه الجائحة.// انتهى //23:05ت م0250