جيزان 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسرأس معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني مجلس الجامعة في جلسته السابعة التي عقدت " عن بعد " اليوم ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة , منوهاً بحرص معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على تقديم التسهيلات لأبنائه طلبة الجامعات، وماصدر من قرارات بعد اجتماع معاليه بمديري الجامعات حول آلية التقويم الموحدة للاختبارات والتي تضمن عدالة التطبيق، وترفع نواتج التعلّم.وأشاد الدكتور القحطاني بالجهود المتميزة التي تبذلها الجامعة ممثلة في كافة قطاعاتها لاستمرار العملية التعليمية بكفاءة وانتظام وجودة، بعد تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا، معرباً عن شكره لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على حرصهم وتميزهم في مواصلة رحلة التعليم عبر التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وهو ماتجلى في أرقام وإحصاءات خطة تحول الجامعة للتعليم الإلكتروني.من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس وافق على تعيين 85 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم في عدة مراتب، وابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 13 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في تخصصات مختلفة، واعتماد ضوابط إتمام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ ، كما أقرخطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1442هـ، وشروط وإجراءات قبول طلاب المنح الداخلية والخارجية بجامعة جازان، واعتماد التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1442هـ، والموافقة على الحساب الختامي لصندوق الطالب للعام المالي 2019م، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للخطط والمناهج العلمية والنظام الدراسي لمدة عام.// انتهى //23:05ت م0251