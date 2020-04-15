ينبع 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسنفذت اليوم جوازات محافظة ينبع مبادرة للتبرع بالدم، وذلك بالتنسيق مع قسم بنك الدم بمستشفى ينبع العام.وتأتي الحملة في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتفعيل الدور الأنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيدا منها على أهمية التبرع بالدم بوصفه مبادرة إنسانية يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات، من خلال تأمين وحدات الدم، وحرصاً على المشاركة الفعالة ذات الطابع الإنساني التي تسعى المديرية العامة للجوزات للتفاعل معها في إطار شراكاتها وتعاونها مع المؤسسات الحكومية الأخرى.// انتهى //23:13ت م0253