جيزان 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتداداً لحرصه - أيده الله - للتخفيف من الآثار المترتبة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص، والتي سبقها حزمة من الأوامر المتمثلة بالدعم والإعفاء والتحفيز التي من شأنها مساندة القطاع الخاص لمواصلة أعماله وعدم تأثره والعاملين فيها من تبعات أزمة وباء كورونا ، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الجانب الاقتصادية وقطاع النقل الخاص ، والتي تأتي ضمن تفقده -حفظه الله- لمصالح ابناءه المواطنين ودعمًا للقطاع الخاص ودليلًا على قوة ومتانة اقتصادنا الوطني.وأشار سموه إلى أن تلك القرارات جاءت مبشرة لتنشر مشاعر الفرح لدى كافة أبناء المنطقة وكافة مناطق المملكة نتيجة الرعاية الأبوية الصادقة وتلمس احتياجات المواطنين عن قرب.وشدد سمو الأمير محمد بن ناصر ، على أن صحة المواطن والمقيم وسلامتهم في هذا الوطن الغالي من جائحة فايروس كورونا هي الغاية الأعظم والهدف الأسمى والأولوية القصوى رغم تأثيرها على الاقتصاد العالمي والإقليمي، والذي لم يثن القيادة الحكيمة -رعاها الله-عن دعم أبنائها والوقوف بجوارهم في القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن تضرر دخلهم وذلك عبر حزمة من المبادرات التي تكفل لهم جميعًا حياة كريمة دون المساس بمصادر دخلهم.وسأل سمو أمير منطقة جازان الله تعالى أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يرفع الجائحة عن بلادنا وأن يحفظها من كل سوء ومكروه.//انتهى//23:42ت م0259