تبوك 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الجهود الكبيرة والعطاء المميز التي تبذل من الإدارات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار وباء كورونا وضمان سلامة المجتمع في منطقة تبوك.وقال سموه خلال لقائه بعدد من المسؤولين في المنطقة مساء اليوم إن ما يبذله منسوبو الشؤون الصحية وأمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة ورجال الأمن والمسؤولون في الإمارة مميز، وفخورين بهم ويؤكد قدرة الرجال على الإنجاز والعمل، مستشعرين المسؤولية التي على عاتقهم وثقة القيادة وحرص وتأكيد سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - على سلامة المواطن والمقيم.وأشاد سموه بأهالي المنطقة وتفاعلهم مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمكافحة وباء كورونا، مشيرا إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة التي من شأنها ضمان سلامة الجميع بعون الله.// انتهى //23:45ت م0260