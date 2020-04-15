محايل 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة بارق اليوم 760 سلة غذائية تضم عدداً من الأصناف الأساسية التي يحتاجها المستفيدون من خدماتها.وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن حسن شعتور أن عدداً من الفرق التطوعية الشابة أسهمت في عملية النقل والتوزيع لتلك السلال، متخذين أعلى درجات الوقاية احترازاً من فيروس كورونا، وذلك من خلال خطة زمنية وضعت لعملية التوزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في أماكن تواجدهم تمشياً مع التعليمات والتوجيهات الصادرة من ولاة الأمر - حفظهم الله -.وقدم شعتور شكره للجهات الأمنية على تعاونهم مع الجمعية ، المتمثل في تسهيل عملية التوزيع بالمحافظة.// انتهى //23:45ت م0261