محايل 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واستفقد محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم النقاط الأمنية في مركزي ختبة وعبس التابعين للمحافظة، التقى خلالها بعدد من منسوبي الجهات الأمنية .وتجول المحافظ المكلف على عدد من القرى التابعة للمركزين التي شهدت التزاماً تاماً بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول ابتداء من الثالثة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد "بن دلبوح" خلو جميع الأحياء والقرى والشوارع العامة والحدائق العامة من المارة وسط حضور ومتابعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام، باستثناء منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في آدائها في أثناء فترة المنع التي تشمل منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.// انتهى //23:46ت م0262