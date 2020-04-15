عمّان 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم أنها ستُعدل إجراءات حظر التجوّل، في بعض المحافظات الأردنية التي لم تسجّل أيّ حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.وأكد وزير الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي، أنه وقبل تخفيف الإجراءات في أيّ منطقة فإنّ فرق التقصّي الوبائي ستقوم بإجراء فحوصات عشوائية واسعة النطاق.وأوضح أنّ الاستمرار بتخفيف الإجراءات على المواطنين الأردنيين مرهون بمدى التزامهم، واتّباعهم سبل الوقاية والاحتراز، مؤكداً أنه في حال وقوع مخالفات أو إصابات ستعود إجراءات الحظر المشدّدة، كما كانت سابقاً.// انتهى //23:48ت م0263