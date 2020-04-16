جيزان ٢٢ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٠م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على سداد مستحقات القطاع الخاص بخمسين مليار لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والذي يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يهم الوطن ويوفر سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم في هذا الوطن العزيز.وقال سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز:" لقد جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مؤكدةً مدى حرص القيادة الحكيمة على القطاع الخاص وداعمةً له، لاسيما مع تداعيات وآثار التدابير الاحترازية لمحاربة جائحة كورونا على القطاع الخاص والقوى العاملة وعلى الاقتصاد الوطني عموماً"، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة على استمرار أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون رافداً لاقتصاد البلاد المتين، سواءً خلال أزمة كورونا أو لما بعدها, سائلاً سموه الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لمواصلة مسيرة الخير والنماء ، وأن يرفع الوباء عن الجميع.// انتهى //00:29ت م0270