واشنطن 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على انخفاض متأثرة بقلق المستثمرين حيال تأثير فيروس كورونا، وتزامنت مع نتائج أعمال الشركات للربع الأول من العام الحالي.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 442.91 نقطة بما يعادل 1.85 بالمئة إلى 23506.85 نقطة، فيما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 62.24 نقطة أو 2.19 بالمئة ليسجل 2783.82 نقطة، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 122.56 نقطة أو 1.44 بالمئة إلى 8393.18 نقطة.// انتهى //00:31ت م0271